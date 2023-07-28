"В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести", — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

"Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома", — добавил Голубев.

В Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200, обломки перехваченной российскими средствами ПВО ракеты упали на город.

По данным Минобороны, в результате падения ракеты повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.