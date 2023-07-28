С ходом строительных работ познакомилась в пятницу генеральный директор галереи Елена Проничева. Руководитель подрядной организации ООО "СТГ-Запад" Дмитрий Ржанников доложил, что работы идут по графику, на сегодняшний день завершен монтаж инженерных коммуникаций.

"Мы приступили к подготовительному этапу пусконаладочных работ, подключению оборудования, водопровода, канализации, электрических сетей. По периметру начались работы по устройству клинкерного фасада — клинкерная плитка монтируется на подготовленные поверхности согласно цветовой раскладке проекта. Также ведутся подготовительные работы для благоустройства прилегающей территории. Готовимся к сдаче объекта в установленные сроки", — пояснил Ржанников.

Проничева отметила, что "строительство здания филиала вышло на финишную прямую".

"Мы ждем от Фонда "Национальное культурное наследие", который является заказчиком этого проекта, уточненные сроки сдачи объекта и передачи его Третьяковской галерее. После этого можно будет говорить о конкретных датах, когда наш филиал в Калининграде примет своих первых посетителей", — сказала она.

Директор галереи отметила, что концепция экспозиции открытия практически готова, специалисты музея работают сейчас над проектами выставок произведений из собрания Третьяковской галереи, которые будут позднее.

"Музеем уже составлен план экспозиций на три года, практически все концепции готовы", — добавила она.

Общая площадь калининградского филиала составит 17,6 тыс. кв. метров. Основное пространство первого этажа займет входной холл, парадная лестница, большое кафе, библиотека, иные помещения, а также аудитория на 276 мест. На других этажах оборудуют выставочные залы, фондохранилища, мастерские, учебные студии и аудитории, кабинеты, помещения для реставрации, а также технические и бытовые помещения. Площадь в 4,4 тыс. кв. метров предназначена для 14 выставочных залов. Учреждение откроет свои двери для посетителей в 2024 году.

Также на острове Октябрьском продолжается строительство зданий филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств — Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств.

В Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Необходимость их создания во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и юге страны была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2018 году в Послании Федеральному Собранию и закреплена в Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Созданные кластеры позволят организовать современное культурное пространство на территории всей страны.