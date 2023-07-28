Как говорится в сообщении, в августе будут разыгрываться 11 лотов для продавцов меда и травяных сборов, а также сувенирной продукции, вязаных изделий, товаров народных промыслов, изделий из кожи и меха.

"Минимальная цена годовой платы по договору на осуществление торговой деятельности составила 300 тыс. рублей, максимальная — более 700 тыс. рублей", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Кисловодск расположен в долине, окруженной склонами Главного Кавказского хребта, на высоте 800-1069 метров над уровнем моря.