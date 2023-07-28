"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол", — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что за медпомощью обратились 15 человек.

Голубев отметил, что у всех пострадавших — легкие ранения от осколков, жертв нет.

В свою очередь в МЧС РФ сообщили, что три человека были госпитализированы. "Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет. По предварительным данным 3 человека доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Со своей стороны телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР) сообщает, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления.