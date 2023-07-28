"В 14:25 поступила информация о том, что на перевале Цаннер в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи. В группе из шести человек двое сорвались и получили телесные повреждения. Туристы живы, требуется эвакуация", — говорится в сообщении.

На помощь пострадавшим выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Также для эвакуации пострадавших спасатели привлекли вертолет, который взял на борт двух спасателей с альплагеря Безенги и полетел к перевалу.

Отмечается, что если погодные условия помешают эвакуации, то туристов будут спускать с высокогорья в пешем порядке.