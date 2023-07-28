"Накануне Дня Военно-морского флота на исторической набережной филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого "Подводная лодка Д-2 "Народоволец" развернется масштабное событийное пространство. Памяти всех советских десантников, сражавшихся от Балтики до Японского моря, от рокового 1941-го до победного 1945-го, мы посвящаем военно-историческую реконструкцию", — рассказал собеседник.

В течение всего дня зрители смогут увидеть исторические инсталляции морской пехоты, танкистов, полевой связи, быта солдат и артиллерии. Самая ожидаемая площадка — это настоящий парк военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Зрителей ждут легенды советской и трофейной бронетехники полностью на ходу.

Захватывающим эпизодом мероприятия станут показательные выступления с участием танков и бронемашин, артиллерийских орудий и пиротехники, а также тематическая концертная программа.

"В 14.00 вместе с гостями мы вспомним отчаянных и мужественных моряков, которых враг неспроста прозвал "Черная смерть", и в память о целом поколении военных моряков Второй мировой войны поднимутся в бой уже их правнуки. При поддержке артиллерии, танков и бронемашин пройдет реконструкция подвига морских пехотинцев Балтийского флота", — отметили в музее.