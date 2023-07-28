"По состоянию на 28.07.20023 по результатам лабораторных исследований вода водоема на территории зоны отдыха "Тропарево" (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха "Тропарево" разрешено", — говорится в сообщении.

В настоящее время разрешается купание в десяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ); Пляж "Динамо" и Головинские пруды (Северный административный округ); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ); Мещерское (Западный административный округ); Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград); Тропарево (Юго-Западный административный округ).

На территории города в летнем сезоне 2023 года работают 38 зон отдыха без организованного купания. Две зоны отдыха — Левобережье (Северный административный округ) и Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) — приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоемов, отмечается в сообщении.

"Предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах", — добавили в ведомстве.

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют ход подготовки и обеспечения безопасности зон отдыха: осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм, проводят отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.