"На мой взгляд там (в Парке Горького) есть чем заниматься — и набережной Пушкинской надо заниматься, и смотреть что там подновить в этом парке, потому что все, что там было сделано, было сделано почти 10 лет назад. Сегодня у нас уже есть новый опыт, новые возможности, поэтому и по Парку Горького тоже будем работать", — сказал Собянин на встрече с жителями Центрального административного округа (ЦАО), кадры которой опубликованы в блоге мэра в пятницу.

По словам мэра, будут благоустроены и знаковые для Москвы места. Собянин напомнил, что в этом году приступили к благоустройству Воробьевской набережной и аллеи вдоль Косыгина. "Мы реконструируем Дом Пионеров с его площадками красивыми. Я думаю, что в течение двух лет еще и спортивную территорию рядом с Домом Пионеров тоже (реконструируем)", — отметил мэр.

Кроме этого, в Лужниках должна закончиться реконструкция павильона "Дружба". Также рядом еще строится Дворец тенниса с 26 крытыми площадками.

"Что касается Лужников, смотрим, как там вдохнуть жизнь, чтобы там все-таки не только спортом можно было приехать заниматься, но и как во всех парках была живая атмосфера. В этом году мы проводим Урбанфорум, на площадке "Лужники" разворачиваем достаточно интерактивные интересные площадки, чтобы у нас там все пространство было живым. Посмотрим, если приживется формат, то тоже будем в этом направлении развивать", — добавил мэр.