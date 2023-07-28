"Женщина в крайне тяжелом состояниями с ожогами 90-95% тела, которая находится на аппарате ИВЛ, и женщина с ожогами 80% тела доставлены в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы N3, мужчина с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести размещен в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи", — сказано в сообщении.

Всем пациентам, доставленным в Барнаул, оказывается необходимая медицинская помощь.

В Минздраве отметили, что решение о необходимости медицинской эвакуации пациентов в профильное медицинское учреждение принято по итогам проведенной телемедицинской консультации при участии Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку после того, как задел электрические провода. На борту было 16 человек, в том три числе пилота. В результате аварии четыре человека погибли, 10 пострадали, из них семеро госпитализированы. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).