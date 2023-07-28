"Посольство Финляндии в Москве с 1 сентября возьмет на себя обязанности консульства и иммиграционные дела, которые ранее рассматривались в Санкт-Петербурге. Начиная с этой даты посольство будет отвечать за все паспортные и нотариальные услуги, а также решать вопросы финских граждан, которым нужна помощь в России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит оказание услуг клиентам, а визовый офис перестанет принимать заявки на визы и ВНЖ с 1 августа, в том числе через визовые центры VFS Global.

"Из-за ограниченных ресурсов заявки на визы и ВНЖ в Финляндии не будут приниматься в посольстве в Москве и в визовых центрах в России в период с 1 по 31 августа 2023 года", — также указано в сообщении.

В МИД Финляндии напомнили, что Россия 6 июля 2023 года объявила о закрытии Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года.