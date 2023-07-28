Как правило, инциденты связаны с тем, что при пользовании сапбордом (доска для плавания с веслом) люди не пристегиваются к нему, а также не одевают спасательные жилеты. "Это модное сегодня массовое увлечение. В прошлом году на Увильдах людей спасали, и в этом году спасали", — сказал Пахомов.

Он также отметил, что традиционно в перечень причин происшествий на воде входят купание в необорудованных для этого местах, состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра.

По данным МЧС, число происшествий на воде и погибших в них людей не превышает показателей прошлого года. Так, в этом году зарегистрировано 32 происшествия на водных объектах, в которых погибло 34 человек, в том числе трое детей.

Вместе с тем, как подчеркнул Пахомов, в регионе растет число оборудованных мест для купания. В частности, в этом году в регионе было организовано 185 пляжей против 180 в прошлом году.

При этом, по его словам, реализуется областная программа, предусматривающая помощь муниципалитетам для организации мест отдыха на воде, в рамках которой в следующем году планируется открыть дополнительно 11 пляжей, в 2025 году — еще 13 пляжей.

В свою очередь, как отметил заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Дмитрий Плеханов, в городе в этом году на треть выросло число спасателей, работающих на пляжах, что связано ростом числа мест отдыха на воде.

"От поисково-спасательной службы 150 человек ежедневно заступает на дежурство, в случае необходимости привлекаются дежурные смены Челябинской городской службы спасения. (...) Опасные и запрещенные для купания места ежедневно патрулируются спасателями", — пояснил Плеханов.

По его данным, с начала пляжного сезона челябинские пляжи и оборудованные места отдыха у воды посетило около 170-200 тыс. человек.