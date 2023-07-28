В 2020 году Минтуризма Ставрополья заключило госконтракт с подрядной организацией на подготовку проведения массовых мероприятий в 2021 году. Сумма контракта составила 45 млн рублей.

"При этом злоумышленник, будучи осведомленным о том, что подрядной организацией условия контракта фактически выполнены не будут, действуя в сговоре с ее руководителем, подготовил и предоставил подложный акт выполненных работ. В целях сокрытия следов противоправной деятельности он составил фиктивные договоры субподряда со сторонними компаниями, якобы участвующими в выполнении предусмотренных работ", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении остальных участников преступного сговора расследование продолжается.