"Создание визит-центра, тем более на севере Свердловской области, это, действительно, необходимость. Сейчас совместно с администрацией Ивдельского городского округа прорабатывается проект туристического центра. Я думаю, что в 2024 году этот проект будет полностью реализован при поддержке департамента", — сказала Туканова на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится оборудование для туристов перевала Дятлова и началось ли создание визит-центра.

По ее данным, визит-центр будет информировать туристов о безопасности, предлагать услуги туроператоров в сфере активного туризма, а также рекомендовать путешественникам аттестованных экскурсоводов, предоставлять услуги гидов, инструкторов, проводников.

"Кроме того, планируется, что данный визит-центр будет ориентировать по другим услугам — прокат оборудования, приобретение какого-то оборудования недостающего или вышедшего из строя", — добавила она.

Также, по ее словам, предприниматели Ивдельского городского округа подали заявки на получение грантов на развитию инфраструктуры: строительство глэмпингов, покупку дополнительного оборудования для туристов, создание мобильных приложений, которые будут информировать путешественников о турах, маршрутах и безопасном отдыхе.

"До конца 2023 года эти проекты на территории Ивдельского городского округа должны быть реализованы, мы с вами получим дополнительно коллективные средства размещения, оборудование", — отметила она.

Ранее сообщалось, что Свердловская область в течение трех лет создаст туристическую инфраструктуру на перевале Дятлова. В частности, там должны появиться визит-центр и система навигации.

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов. До сих пор нет единого мнения о причинах трагедии. Перевал, где погибла группа, называют перевалом Дятлова.