"Госпитализировано 17 детей из лагеря "Юность", где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. (...) Четверо из них находятся в средне-тяжелом состоянии", — сказала Соколова в видеообращении в пятницу.

Возраст пострадавших — от 8 до 14 лет. Еще четверо детей и четверо взрослых лечатся амбулаторно. Соколова подчеркнула, что все заболевшие получают всю необходимую медпомощь.

Накануне сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность". По данным на утро пятницы, было госпитализировано 16 человек.

Роспотребнадзор выявил норовирус в салатах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения была приостановлена.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).