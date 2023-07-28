"Филиппины должны запустить в следующем месяце пилотную программу по выдаче электронных виз для туристов и для бизнес-поездок. Ожидается, что система заработает 24 августа. Первым участником пилотного проекта станет Китай", — пишет издание.

Как отмечает портал, министерство планирует запустить систему электронных виз для граждан других стран к концу 2023 года после завершения пилотной стадии.

По словам замглавы МИД Филиппин Хесуса Доминго, электронная виза является частью программы по оптимизации консульских услуг.