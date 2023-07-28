"В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах", — сообщается в телеграм-канале администрации Геленджика.

В ЕДДС Анапы "Интерфаксу" уточнили, что на пляжах города-курорта также действует запрет на купание.

В администрациях Туапсинского района и Новороссийска "Интерфаксу" сообщили, что все пляжи в их районах пока работают.

Ранее спасатели предупреждали о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани. Из-за непогоды в крае было объявлено штормовое предупреждение.