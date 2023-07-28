"Гумилевский фестиваль объединяет почитателей таланта семьи Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой, литературоведов, поэтов, деятелей искусства. В этом году фестиваль будет проходить в течение трех дней, в рамках которых состоятся поэтические выступления, концерты, театрализованные экскурсии, круглые столы", — говорится в сообщении.

В первый день поэтического праздника пройдут экскурсия "Бежецкие адреса Гумилевых", открытый микрофон "Наследники Гумилева", творческая встреча с лауреатом международных конкурсов, пианистом и композитором Дмитрием Мячиным из Санкт-Петербурга.

Второй день фестиваля пройдет на территории Бежецкого мемориально-литературного и краеведческого музея.

Состоятся поэтический круглый стол, а также творческая встреча с актерами Брянского областного театра юного зрителя, которые являются авторами и создателями художественного фильма о жизни Гумилева "Это было в те года".

Вечером в палаточном лагере села Градницы будет организована встреча известных поэтов с молодежью.

В воскресенье выступят театральный коллектив ДК "Сельмаш", участники молодежных встреч, поэты.

Гумилевский фестиваль проводится в Верхневолжье ежегодно с 2007 года.

Гумилев в Бежецкий край впервые прибыл в 1908 году. Последний приезд поэта состоялся весной 1921 года, незадолго до его гибели.

Ахматова впервые побывала на Бежецкой земле в 1911 году. В разные годы в "тверском уединении" ею было написано, по разным источникам, от 60 до 100 стихотворений.

В Тверской области учреждена премия им. Николая Гумилева. Она присуждается поэтам, писателям, драматургам и литературоведам Верхневолжья.