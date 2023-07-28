Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в AZAL, после слияния все рейсы Buta Airways будут предлагаться под единым брендом AZAL с сохранением текущих доступных цен, однако с повышенным уровнем обслуживания.

В течение года будут продолжены различные скидочные акции. AZAL представит новый тариф "Buta Budget" на всех своих рейсах, с целью сделать авиаперелеты более доступными.

"Объединение, совмещая лучшие качества обеих авиакомпаний, еще больше расширит возможности пассажиров для путешествий по доступным тарифам, а также предоставит клиентам удобное планирование путешествий и повысит уровень сервиса", — отметили в AZAL.

Кроме того, во все тарифы будет включена ручная кладь и за исключением безбагажного тарифа "Buta Budget" увеличена норма провоза багажа.