"Департамент в начале этого года провел конкурсные процедуры по предоставлению грантов для строительства, создания пляжей. Более 20 проектов должны быть реализованы до конца 2023 года. Это будут пляжи не просто с песочком, а с необходимой инфраструктурой, со спасательной вышкой, с ограничениями на воде, с очисткой дна водолазами", — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Туканова также уточнила, что эти проекты будут реализованы в 18 муниципальных образованиях Свердловской области.

"Это популярные туристские направления. К сожалению, по данным Роспотребнадзора, в этом году, равно как и в прошлых годах, ни один из водоемов Свердловской области не соответствует требованиям безопасности", — подчеркнула она.

Кроме того, по ее данным, граны также предоставлены на создание в Свердловской области крытых бассейнов круглогодичного типа.