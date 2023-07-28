"Ребята совершили походы по туристским тропам полуострова: природному парку "Налычево", району вулкана Бакенинг и природному парку "Ключевской", — говорится в сообщении.

Первыми по результатам прохождения маршрута 1 категории сложности стали ребята из Кемеровской области. Победителем во Всероссийском слете юных туристов по завершении программы "Маршрут пешеходный 2 категории сложности" стала команда из Архангельской области. Первое место за преодоление маршрута 3 степени сложности заняла команда из Новосибирской области.

С участниками всероссийского слета юных туристов встретились губернатор Камчатского края Владимир Солодов и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Участников слета интересовало, будут ли в стране предприниматься дополнительные меры по развитию походного туризма.

"Считаю, что Центры детско-юношеского туризма нужно создать в каждом регионе России. С 1 сентября во всех регионах будет введена должность советника директора по воспитанию, в том числе в Камчатском крае. Одной из его задач будет развитие туризма среди детей и молодежи в зависимости от климатических условий региона", — приводятся в сообщении слова Кравцова.

Владимир Солодов, в свою очередь, отметил, что власти Камчатки проводят мероприятия по развитию туризма в регионе.

"В регионе мы реализуем целый ряд направлений для развития туризма. В частности, сейчас активно развиваем инфраструктуру: это и тропы для безопасного перемещения по местам, и строительство дорог, чтобы можно было дешевле и в такую погоду, как сейчас, добраться повсюду, и развитие аэропорта — все для того, чтобы проще было добраться до наших природных мест. И мне очень важно, чтобы и ребята с Камчатки активнее занимались туризмом", — цитирует пресс-служба Солодова.

Всероссийский Слет юных туристов — это ключевое туристское мероприятие, которое проводится с 2018 года по решению Координационного совета при правительстве РФ по развитию туризма.