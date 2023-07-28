"На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, двенадцать человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сказано в сообщении.

Между тем, ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ведется Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. В результате аварии четыре человека погибли и, по первоначальным данным, 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).