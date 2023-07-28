Вертолет с туристами на борту потерпел крушение 27 июля 2023 года, перевозчиком выступало ООО "АлтайАвиа".

Пострадавшие пассажиры и иждивенцы погибших при крушении вертолета (а при их отсутствии — близкие родственники) имеют право на получение страховых выплат в соответствии с законом об ОСГОП (№ 67-ФЗ). СОГАЗ будет готов осуществить страховые выплаты "после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов", уточняет страховщик.

По закону об ОСГОП фиксированная сумма выплаты на одного погибшего составляет 2,025 млн рублей. Размер выплат для пострадавших за ущерб здоровью рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, в соответствии с ним за каждую травму сумма выплат рассчитывается по специальной таблице в зависимости от характера полученной травмы в рамках лимита 2 млн рублей. Письменное заявление на выплату можно подать в ближайшем офисе СОГАЗа.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел элементы электросетевой инфраструктуры. На борту находилось 16 человек, четыре человека погибли и 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).