"Только в I полугодии 2023 года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали более 6 млн человек", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Среди наиболее интересных выставочных проектов он отметил выставки "ДК СССР" (Манеж), "Мы — русские, с нами Бог!" (Манеж), "Коломенское. Шедевры коллекции" (музей-заповедник Коломенское), "Невероятная Индия. Взгляд из России" (музей-заповедник Царицыно), а также "Дом моделей. Индустрия образов" (Музей Москвы).

"Московские музеи не только бережно хранят культурное наследие прошлого, но и внимательно следят за последними тенденциями искусства. Поэтому их выставочные проекты становятся все ярче и интереснее для всех", — добавил Собянин.