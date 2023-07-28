Тайфун пришел в восточную провинцию Фуцзянь в пятницу утром. До этого он принес проливные дожди и сильный ветер в части Тайваня, особенно пострадал архипелаг Пэнхуу в южной части Тайваньского пролива.

Более 400 тыс. человек в провинции эвакуировали в преддверии тайфуна, сотни кораблей вернулись в порты. Работа на предприятиях и занятия в летних школах были приостановлены, а гражданам порекомендовали не выходить из дома.

Ранее "Доксури" обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к смертям 39 человек. Тысячи человек остались без домов или были эвакуированы, более 20 остаются пропавшими без вести.

Тайфун привел к наводнениям, оползням, массовым отключениям электричества, а также нанес серьезный урон сельхозугодиям. Школы и рабочие места были закрыты, морские путешествия — отменены.

"Доксури" — название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Это третий тайфун, получивший такое имя.