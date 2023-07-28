"В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 мск экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды", — говорится в сообщении.

При этом временные улучшения, или "окна", позволили совершить безопасную посадку шести рейсам.

"В аэропорту в рамках превентивных мер действует оперативный штаб для минимизации влияния непогоды на производственные процессы. Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания", — отмечается в сообщении.

Накануне авиакомпании проинформировали о готовности к предоставлению дополнительных услуг пассажирам при задержке рейсов в соответствии с требованиями законодательства.

"Неблагоприятный прогноз, по данным метеорологов, сохранится до 20:00 мск", — добавили в пресс-службе.