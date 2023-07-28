"Фестиваль пройдет с 11 по 13 августа в курортной зоне. Жители и гости города попробуют жареные, соленые, свежие арбузы", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

По его словам, как ожидается, фермеры привезут в Кисловодск более 50 тонн различных сортов ягоды.

Кроме того, можно будет попробовать десерты и арбузное мороженое с местной клубникой.

Пространство украсят инсталляциями и арт-выставкой картин, вырезанных на арбузах. Для маленьких гостей фестиваля проведут мастер-классы и игры.