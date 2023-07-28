"​Действующий 30-дневный взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение Москва – Маэ, а также дружественные отношения между Россией и Сейшелами станут хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимного туристического потока", — сказал Решетников на встрече, прошедшей в рамках второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.

Министр напомнил, что в России действует обширный комплекс мер по организации комфортного безопасного отдыха иностранных гостей.

"Для зарубежных туристов в этом году в пилотном режиме запускается проект «Карта туриста», по всей стране увеличивается количество комфортных отелей с хорошим сервисом, активно идет сертификация номерного фонда с подтверждением уровня сервиса и безопасности проживания гостей. Для работы крупных туроператоров, создающих новые маршруты для въездных туристов, снижена налоговая нагрузка. В нашей стране много впечатляющих мест, где мы будем рады гостям из Сейшельских островов", — заметил Решетников.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в ходе встречи Радегонд обратился с просьбой о содействии в увеличении количества рейсов между Россией и Сейшельскими островами, учитывая большой взаимный интерес туристов двух стран.

В 2022 году Сейшельские острова посетили 30,5 тыс. российских туристов, Россия заняла третье место по турпотоку после Германии и Франции. Всего на архипелаг прибыли более 330 тыс. зарубежных туристов.