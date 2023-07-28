"Возбуждено уголовное дело в связи с размещенной в СМИ информацией о массовом заболевании детей в детском лагере (ч. 1 ст. 236 УК РФ — Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным следствия, накануне с жалобами на тошноту и рвоту за медпомощью обратились 25 человек, в том числе 21 ребенок.

Накануне сообщалось, что у 23 человек в детском лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии была выявлена острая кишечная инфекция. 16 детей госпитализированы. Роспотребнадзор выявил норовирус в блюдах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения приостановлена.