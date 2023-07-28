На три дня Елагин остров превратится в большую театрализованную площадку под открытым небом, где можно увидеть все формы и жанры уличного искусства: экспериментальные спектакли-путешествия и променады, экстремальные шоу-программы, авангардные пластические постановки и атмосферные зарисовки от уличных театров. Всего в программе заявлено 35 спектаклей, 14 из которых — премьеры.

В проекте примут участие 27 театральных коллективов, среди них: Театр Vokrug (Санкт-Петербург), театр "Пластилиновый дождь" (Самара), театр клоунады "Микос" (Москва), уличный театр "Ларамбла" (Ростов-на-Дону), Петровский деревенский театр (Смоленская область), Duet NEBOLET (Челябинск), пластический театр "ИнЖест" (Минск) и другие.