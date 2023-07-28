Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 604 млн евро по сравнению с 324 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль Air France-KLM также выросла в 1,9 раза, до 733 млн евро. Квартальная выручка компании повысилась до 7,62 млрд евро с 6,71 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит сама Air France-KLM, предусматривал чистую прибыль компании во втором квартале на уровне 387 млн евро, операционную прибыль — в 665 млн евро, выручку — 7,54 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому ее провозные ёмкости в текущем году составят 95% от уровня доковидного 2019 года. Во втором квартале этот показатель составил 92%.

Загруженность пассажирских рейсов Air France-KLM в минувшем квартале увеличилась до 87,7% с 85,1% годом ранее. Входящие в группу авиакомпании в апреле-июне перевезли в общей сложности 24,7 млн пассажиров — на 8,2% больше, чем за тот же период прошлого года.