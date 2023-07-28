"Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Авиаперевозки обеспечивает наш флот из более чем 350 самолетов и вертолетов", — отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, слова которого приводятся в сообщении.

Производственный налет вырос на 12% и превысил 132 тыс. часов, в том числе на вертолетах — 56 тыс. часов.

Более чем на 50% увеличились грузоперевозки вертолетного флота — до 44 тыс. тонн. Перевозка грузов и почты на самолетах выросла до 7 тыс. тонн (+2%).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший — "ЮТэйр — вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".