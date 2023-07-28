"Спасатели МЧС России обнаружили тело туристки, поиски которой шли с 6 июля. Накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России были доставлены на реку Ара-Буректай в Бурятию. В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело погибшей туристки найдено в пятницу утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха.

Как сообщалось, группа туристов в начале июля совершала сплав по реке Снежная. При спуске катамараны перевернулись — в воде оказались восемь человек. Трое смогли выбраться самостоятельно, еще четверых нашли живыми спасатели.