Борт был произведен в 1986 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, начал эксплуатироваться с 24 ноября того же года Магаданским управлением гражданской авиации (относилось к Министерству гражданской авиации СССР).

С июня 1995 года вертолет передан Авиалесоохране, где сначала работал на Северо-Восточной базе авиационной охраны лесов, а с конца 2008 года — в Владимирском ГУАП. Через год он уже относился к Алтайской базе авиационной охраны лесов. Таким образом, потерпевший крушение на Алтае Ми-8 проработал в Авиалесоохране как минимум 23 года.

В августе 2018 года бортом RA-24474 начинает владеть авиакомпания "Алтай Авиа". Сертификат летной годности у вертолета, выданный в 2021 году, действовал до 13 ноября 2026 года.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. В результате аварии четыре человека погибли и 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушился.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).