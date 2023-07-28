"Четыре человека — в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья нет", — сказал Максимов.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг на Алтае в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. В результате аварии четыре человека погибли и 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).