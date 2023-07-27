"В этом году специалисты подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО "Центрлесхоз" установили 269 новых мест отдыха для граждан, пребывающих в лесах", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он уточнил, что больше всего таких мест отдыха установлено на территории Клинского (37), Наро-Фоминского и Ступинского (по 21 в каждом), Талдомского (18), Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского (по 16 в каждом), Звенигородского и Подольского (по 15 в каждом) лесничеств.

Зона отдыха представляет собой площадку, по границе которой проходит минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра, на которой размещена беседка со столом и скамьями, предусмотрены места для разведения костра и сбора мусора.