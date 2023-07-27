"Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санитарной авиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", — написал Хорохордин.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. В результате аварии четыре человека погибли и 10 пострадали, двоим медицинская помощь не потребовалась. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщала, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).