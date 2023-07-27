“Морской ресторан в курортном отеле на побережье – популярный среди гостей формат. При этом важно предложить не только свежие локальные продукты, но и интересные небанальные блюда", — цитирует пресс-служба управляющую отелем Оксану Такмазьян.

По ее словам, в новой концепции акцент сделан на рыбные блюда и морепродукты. Особое место в меню занимает блюдо от шефа – печеный черноморский калкан, который считается деликатесом среди гурманов.

"Главное для меня – это продукт, который просто нужно правильно и грамотно приготовить, не забивая вкус, а лишь подчеркивая его", — рассказывает новый бренд-шеф "Гавани".

На территории отеля "Сочи Парк Отеля" работают более 20 точек питания с различными концепциями: семейное бистро, фастфуд точка, ресторан локальной кухни, пивной ресторан, кафе-кондитерская, пекарня, кафе здорового питания и бар-энотека.

"Гастротуризм – один из важнейших драйверов развития внутреннего туризма, поэтому отель выстраивает свою стратегию с учетом желания гостей попробовать вкусную, свежую и аутентичную еду", — подчеркивает Такмазьян.

Фото: Пресс-служба отеля "Сочи Парк"

Никита Сечин известен проектами Uva; Oh, grace; Май; Merula, организацией ужина в четыре руки совместно с итальянским шефом, обладателем звезды гида Мишлен Giuseppe D’Aquino, ужинов для первых лиц Франции. Он вел передачу "Что в тарелке" на телеканале "Карусель", а также был официальным шеф-поваром этапа "Формулы 1" в Сочи.

"Сочи Парк" — гостинично-оздоровительный комплекс в Имеритинской низменности в Сочи. Это один из самых больших отелей в России с номерным фондом почти 3 тыс. номеров. В начале года отель перешел под управление группы компаний Mantera, которая провела в нем реновацию.