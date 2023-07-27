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"Также осмотрено 43 работника лагеря, забраны анализы, признаков заболевания нет", — отмечает пресс-служба.

По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, девять из заболевших — дети. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Состояние остальных заболевших — удовлетворительное.

Отмечается, что на место выехали специалисты.

ИЖЕВСК. 27 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало расследование после жалоб на симптомы острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере "Юность", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Сегодня в 18:00 Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Удмуртии

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