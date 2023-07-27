"Причина 12 случаев ОКИ устанавливается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехали специалисты.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований.
По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, девять из заболевших — дети. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Состояние остальных заболевших — удовлетворительное.
"Также осмотрено 43 работника лагеря, забраны анализы, признаков заболевания нет", — отмечает пресс-служба.