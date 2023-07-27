Жители и гости города смогут оценить красоту звучания колоколов, отлитых на заводе Николая Шувалова по старинным технологиям, и мастерство звонарей, которые приедут не только из городов Ярославской области, но и из Московской, Ивановской, Архангельской, Тверской и Калужской областей. Концерт будет организован на территории Воскресенского собора 29 июля.

В свою очередь "Центр культуры и туризма Романов-Борисоглебск" сообщил, что помимо колокольных звонов в программу фестиваля включены исполнение духовных песнопений, творческие номера музыкантов, исполнителей авторской песни и коллективов из Москвы, Санкт — Петербурга, Рыбинска, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Сергиев — Посада, Беларуси, Тутаева и Тутаевского района.

"Гостям праздника представится уникальная возможность изготовить сувенир своими руками, поучаствовав в мастер-классах, став на время подмастерьем ремесленников, а также приобрести самобытные сувениры у местных умельцев, отведать блюда местной кухни, отдохнуть и повеселиться от души в народных играх и забавах", — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы регионального департамента туризма, 30 июля в левобережной части Тутаева пройдет Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса, который ежегодно собирает паломников со всей России и из-за рубежа. Кроме того, запланирован концерт колокольных звонов на территории Покровского храма.