"На данный момент в Центре реинтродукции обитает 102 лошади в шести гаремных группах и трёх холостяковых", — говорится в сообщении.

Мониторинг провели сотрудники заповедника и специалисты из Москвы.

"Проведена экстерьерная фотосъемка жеребят, определены составы социальных групп", — сообщили в заповеднике.

В начале июня Центр реинтродукции информировал, что число лошадей в заповеднике составило сто. Таким образом, за неполных два месяца здесь появилось еще два жеребенка.

Ранее сообщалось, что Центр реинтродукции лошади Пржевальского планировал достичь численности в 100 лошадей только к 2030 году.

Реализация программы по созданию полувольной популяции лошадей Пржевальского началась в октябре 2015 года, когда в Оренбург из Франции прибыли первые семь животных, которых после карантина выпустили в акклиматизационные загоны. Затем были завезены еще 30 лошадей из Венгрии.

Лошадь Пржевальского — один из немногих видов на Земле, который сохранен благодаря разведению в неволе. Его дикие популяции истреблены в Китае и Монголии в ХХ веке, в последний раз лошадь была замечена в природе в Джунгарском Гоби в 1969 году. Редкое животное включено в Красную книгу России с самым высоким статусом редкости — 0, а также в число 13 приоритетных видов национального проекта "Экология".

Программа по восстановлению популяции этого вида в Оренбуржье рассчитана до 2030 года и реализуется под патронажем президента РФ.