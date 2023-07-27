"Что касается Турции, то здесь ситуация следующая. В курортном поселке Кириш нет ни дыма, ни гари. В Кемере нет дыма, чувствуется гарь. В Бельдиби легкая гарь и легкий дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым. Но по продажам мы не видим проседания, как люди любили Кемер, так и любят", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Мкртчян, турагенты готовы предложить россиянам другие турецкие курорты, но многие отдают предпочтение Кемеру из-за сочетания моря и гор.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что лесные пожары в Турции не привели к аннуляциям туров или просьбам со стороны туристов о досрочном прерывании отдыха.

По словам генерального директора туроператора TEZ Tour, Турция остается наиболее популярным зарубежным направлением отдыха россиян с большим отрывом от других стран.

"Основной объем по нашей компании идет в Турцию, это порядка 70%. Процентов 15 идет на Эмираты, 10 на Египет, оставшиеся направления 1-2% занимают", — сказал он.

Сильный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, разгорелся вечером в понедельник на популярном у туристов курорте Кемер. Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают меры для тушения. По заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.

Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов не покидать территорию отелей во время отдыха в Турции, а также воздержаться от прогулок в горной и лесной местности из-за сильных природных пожаров.