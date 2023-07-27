Среди первых 50 точек, попавших на карту, оказались места съемок картин "Собачье сердце", "Гений", "Окно в Париж", "Женитьба", "Господин оформитель", "Улица полна неожиданностей" и других.

"На карту нанесены и точки, где снимались отдельные короткие эпизоды: в "Гении" фальшивые купюры разлетаются из окна машины, едущей вдоль канала Грибоедова; дама в черном из "Женитьбы" бежит от преследования по улице Репина; Шариков из "Собачьего сердца" играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии", — говорится в сообщении.

Так, места в кадрах фильма "Улица полна неожиданностей", снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились.

Проект "Кинокарта России" представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических точек, включая места съемок известных фильмов и сериалов. Сервис позволяет добавлять метки, на основе которых будут разработаны туристические маршруты, как создателям фильмов, так и пользователям.