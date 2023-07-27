Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

"В Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. Сюда из Горно-Алтайска можно добраться на машине, но это занимает не менее 6 часов, а на вертолете – полтора часа, поэтому его и выбирает большинство туристов. Многие, прилетев в Тюнгур, который находится прямо у подножия горы, затем отправляются на вертолете в облет горы на экскурсию. В данном случае туристы возвращались с такой экскурсии", — рассказал глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов

Гора Белуха — высшая точка Катунского хребта (4506 м) и высочайшая гора Сибири, священное место всех алтайцев, рядом с которым, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу. По словам Мамонтова, это очень популярная экскурсия, как и сам алтайский регион.

Эксперт считает, что произошедшая трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае.

"Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки", — предположил он.

Как напомнил Мамонтов, последняя похожая авария с такими же тяжелыми последствиями произошла 12 августа 2021 года в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике на Камчатке, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, принадлежавший компании "Витязь-Аэро", с 13 туристами и тремя членами экипажа. Из 16 человек на борту погибли восемь.

Тогда, по словам главы комитета по приключенческому туризму РСТ, Росавиация сначала временно запретила авиакомпании выполнять межмуниципальные пассажирские перевозки, а также перевозку туристических групп в Долину гейзеров и Курильское озеро, а затем отозвала лицензию, хотя авиакомпания была хорошо подготовлена для работы с туристами и на ее долю приходилось до 90% туристических рейсов.

Эксперт подчеркнул, что запрет на вертолетные перевозки в августе 2021 года угрожал срывом высокого туристического сезона на Камчатке.

"Во избежание коллапса РСТ обратился тогда к авиационным властям с просьбой найти оперативное решение, которое позволило бы авиакомпании "Витязь-Аэро" продолжить полеты по договорам с туроператорами и выполнить обязательства по уже проданным турам", — рассказал Мамонтов.

В четверг вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа", на борту которого находились 13 туристов и три члена экипажа, потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. По уточненным данным МЧС РФ, четыре человека погибли и 10 пострадали в результате крушения вертолета, двое остались невредимы. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Как заявили в авиационных службах, причиной трагедии могла стать ошибка пилотов.

Как уточняют в РСТ, "Алтай Авиа" – одна из крупных частных авиакомпаний Сибири, имеет сеть посадочных площадок на многих популярных туристических маршрутах Сибири и Алтая. В парке – вертолеты – Robinson R66 и Eurocopter AS350 на 4-5 человек, а также отечественные Ми-8 различных модификаций на 18-22 человека. Компания предлагает 20 различных авиаэкскурсий, в том числе две на Белуху – "Полет на Белуху с посещением музея Н.К. Рериха" и "Полет на гору Белуха с посадкой на озере Аккем".