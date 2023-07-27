Между тем, МИД Белоруссии сообщил о том, что в числе погибших в крушении — белорусская гражданка.

"По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолета в Алтае погибла гражданка Беларуси. Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. На борту было 16 человек.

По данным администрации Усть-Коксинского района, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела.

Росавиация сообщила, что вертолет принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа", полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).