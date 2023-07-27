"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что во время перехода незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады "Тысяча капель" один из участников группы упал со скалы и получил травму головы, ему требуется эвакуация в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

К месту происшествия из Южно-Курильска отправились четверо сотрудников Поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС на одном автомобиле с лодкой, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, в 20:05 местного времени (12:05 мск) спасатели доставили пострадавшего в Южно-Курильск и передали врачам центральной районной больницы.