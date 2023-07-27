"В июне в лечебные учреждения Анапы с различными инфекционными заболеваниями обратились 513 жителей и гостей города-курорта, из них 98 человек — с острыми кишечными инфекциями. В июле из 242 пациентов с острыми кишечными инфекциями обратились 67 человек", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большинство из обратившихся — это дети. При их опросе оказалось, что они покупали продукты на стихийных рынках, а также с прошедшим сроком годности.

"Сезонный подъем острых кишечных инфекций наблюдается с июля по сентябрь. Пик заболеваемости приходится на август. В настоящее время заболеваемость острыми кишечными инфекциями на Кубани не превышает среднемноголетний уровень", — добавил представитель регионального управления Роспотребнадзора.