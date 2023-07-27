"Среди участников сферы гостеприимства в рамках олимпиады традиционно запланировано проведение массовых мероприятий, на которые смогут попасть все желающие жители и гости Прикамья. В частности, 26 августа на городской эспланаде известные шеф-повара в честь 300-летия Перми приготовят рекордные 4000 порций жарехи "Прикамская" с грибами и дикоросами", — говорится в сообщении.

В рамках финала олимпиады проведут девять чемпионатов под судейством по стандартам Всемирной ассоциации шеф-поваров.

Финалисты поборются за звание лучших шеф-поваров, юниоров, пиццайоло, пиццайоло-юниоров, фромажеров, сыроделов, официантов.

В этом году в конкурсную программу по примеру международной кулинарной олимпиады в Эрфурте (Германия) включено новое направление — командные соревнования. Команда из шеф-повара и юниора приготовит 10 сетов из трех блюд-компонентов по заданной теме "Пермь-300".