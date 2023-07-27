"На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту были 13 пассажиров и 3 члена экипажа — официальная экскурсионная группа. С высокой долей вероятности, они приобретали тур у местной туркомпании", — говорится в сообщении.

При этом, отмечает АТОР, рейс был оформлен официально.

"По данным источников "Вестника АТОР" в транспортном ведомстве, рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами", — сообщает ассоциация.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

По последним данным, в результате крушения шесть человек погибли. Еще девять пострадали, восемь из них госпитализированы, причем четверо находятся в тяжелом состоянии с переломами и обширными ожогами.

Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа", полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

Это уже второе ЧП с туристами в Республике Алтай за три дня.

Как сообщалось, 25 июля произошло смертельное ДТП в Чемальском районе. 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-6634, вез к Каракольским озерам группу туристов из Екатеринбурга, в числе которых были и дети. В результате аварии погиб 26-летний мужчина, пострадали 12 человек, в том числе девять детей.

На следующий день находившийся в поездке по региону премьер РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти вместе с бизнесом уделять серьезное внимание безопасности при оказании туристических услуг, чтоб избежать трагедий, подобно той, которая произошла 25 июля на Алтае с перевернувшимся грузовиком с туристами.

Премьер напомнил о моратории, об избыточном давлении на мелкий бизнес, добавив: "Но бывают вещи, с которыми надо считаться всем, и конечно, то, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем".