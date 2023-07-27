"Трасса является туристическим маршрутом в город Старица, к древним храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря. Дорога проходит параллельно федеральной трассе Р-132 "Золотое кольцо" на участке от М-10 до Старицы", — говорится в сообщении.

Контракт на ремонт дороги рассчитан на 2022-2024 годы. По его условиям, подрядчик должен отремонтировать почти 65 км трассы в Старицком и Калининском округах. В настоящее время полностью сдан участок протяженностью 38,6 км в Старицком округе.

"С учетом дополнительно выделенного финансирования уже в этом году подрядчик отремонтирует оставшиеся 26,2 км в Калининском округе. Таким образом, объект будет полностью завершен на год раньше планируемого срока", — отметили в пресс-службе.

Объект приводят в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".