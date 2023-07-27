"По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек. Еще восемь человек находятся в районной больнице: четыре из них в тяжелом состоянии, четыре — с травами средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", — сообщил Максимов.

Все оперативные службы работают на месте катастрофы. Ликвидация последствий ЧС находится на контроле главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела. Их, скорее всего, доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса, от места происшествия на автотранспорте около часа езды.

Росавиация сообщила, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа", полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).